Война с Ираном может оставить Украину без оружия США — Reuters

Конфликт вокруг Ирана может повлиять на военную поддержку Украины со стороны США , поскольку американские ресурсы и запасы оружия могут быть переориентированы на Ближний Восток.

Об этом сообщает Reuters .

По данным издания, в Вашингтоне и среди союзников растет обеспокоенность, что продолжающаяся кампания против Ирана может истощить запасы ракет и систем противовоздушной обороны, которые также критически важны для Украины.

Украина в значительной степени возлагается на американские системы ПВО для защиты городов от российских ракетных атак. В то же время Россия продолжает интенсивные удары по украинской энергетической инфраструктуре и городам.

Эксперты предупреждают, что если боевые действия на Ближнем Востоке затянутся, Пентагону придется распределять ресурсы между несколькими направлениями. В таком случае часть ракет, систем ПВО и другого вооружения может быть направлена на защиту американских баз и союзников в регионе Персидского залива.

Кроме того, администрация США уже планирует переговоры с ведущими оборонными компаниями, чтобы ускорить производство вооружения и пополнить запасы, которые сокращаются из-за боевых действий.

Аналитики отмечают, что ситуация может развиваться по-разному. Если США и Израилю удастся быстро уничтожить значительную часть иранских ракетных арсеналов, дефицит вооружений для союзников, в частности Украины, удастся избежать.

В то же время, в Европе уже опасаются, что эскалация на Ближнем Востоке может отвлечь внимание Вашингтона от войны России против Украины и усложнить обеспечение Киева необходимым оружием.

Война в Украине — последние новости

Президент заявил, что Украина может оказать помощь партнерам по защите жизни и стабилизации ситуации, не ослабляя обороноспособность страны. Специалисты и военные будут работать на местах.

Война США на Ближнем Востоке – на руку Путину и может повлиять на Украину.

Кроме того, российские оккупационные войска готовятся к активизации боевых действий в начале весны.

Также российские штурмовые действия на Константиновском направлении значительно снизились, так как противник потерял доступ к спутниковой связи Starlink.