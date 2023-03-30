Война с НАТО будет с одним "но": астролог рассказал, какие Путин держит козыри в рукаве

Россия снова угрожает "ядершей". Все это на фоне заявлений Путина о размещении тактической ядерки в Беларуси якобы по просьбе самого Лукашенко. Действительно ли Путин пойдет на такой шаг? Если да, сколько времени мы услышим и увидим доказательства перемещения оружия?

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян.

"Он сделает это или, по крайней мере, хочет это сделать. Это не просто разговор. Это своеобразная манипуляция для Европы. То есть, когда ядерное оружие будет там, это может быть механизмом давления на Европу и Соединенные Штаты. Я бы назвал это, с одной стороны, торговлей. С другой стороны, для Лукашенко это хорошо. Этот ядерный шантаж начался еще задолго до войны", – отметил Владимир Бадиян.

В то же время, от военных экспертов звучит мнение, что в Беларуси планируют разместить ядерное оружие в частности для того, чтобы было удобнее бить по Польше, Литве. Астролог отметил, что это возможно.

"У нас любые новости о войне быстро распространяются. Часто аналитики говорят, что отвлекает людей. Я бы назвал заявления наших экспертов своеобразным восхищением глаз. Если бы Россия хотела это сделать, она бы сделала это давно. Вопрос не в том, чтобы быть поближе. Вопрос в том, что просто стратегически меняется место, где будет размещено оружие. НАТО это, конечно, не нравится. В перспективе это козырь в рукаве Путина, которым он может давить на НАТО и европейские страны, которые будут решать, с кем им быть — с Соединенными Штатами или начать договариваться с Путиным и давать нам меньше оружия. Это хитрый ход Путина. Я вижу, что перемещение ядерного оружия будет. Почему не в Китай? Путин не договорился с Си Цзиньпином. Это было видно по физиономике двух лидеров. Он договорился только о том, что выгодно Китаю", – рассказал астролог.

Напомним, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Россия, Китай и Иран — это три страны, которые "будут создавать проблемы для мировой безопасности в течение многих лет".

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