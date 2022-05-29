Война с РФ: британское Минобороны показало актуальную карту боевых действий в Украине

Война с РФ: британское Минобороны показало актуальную карту боевых действий в Украине

ВСУ контратакуют на Харьковщине и Николаевщине.

Министерство обороны Великобритании показало актуальную карту боевых действий в Украине на сегодня, 29 мая.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного британского ведомства.

На карте приведена последняя информация о ситуации в Украине, которую имеет британская оборонная разведка по состоянию на 29 мая 2022 года. Красным цветом обозначены территории, попавшие под контроль российской армии, а штриховкой – спорные территории.

Фото: Dutch Ministry of Defence

Судя по карте, украинские войска, вероятно, контратакуют под Николаевом, оттесняя врага к реке Днепр, и под Харьковом.

В свою очередь, россияне атакуют в направлении Северодонецка и Лимана.

Напомним, что в результате утреннего осстрела оккупантами жилого квартала в Николаеве погиб один человек, два человека ранены.

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