Война с Россией будет продолжаться до тех пор, пока не освободим Крым — Подоляк

Подоляк подчеркнул, что "сегодня идет война за право существования цивилизованного мира".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина не освободит все свои территории, включая Крым и Донбасс.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

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"Будет война не за Крым! Будет война за право существования демократического мира, в рамках международного права. За это идет война. Это не война за территорию, территория это только один из элементов. Это война за право того, чтобы никто не мог прийти к вас домой и сказать: "Смотрите, у меня немного больше оружия, у меня немного больше крылатых ракет, поэтому отдайте мне то, что я хочу".

Он подчеркнул, что "сегодня идет война за право на существование цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России, в таком виде, нет. И поэтому, безусловно, война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины".

Напомним, в Крыму российско-оккупационная "власть" боится весеннего контрнаступления. Поэтому оккупанты на полуострове через несколько недель построили целую сеть окопов и заграждений из-за возможного контрнаступления ВСУ. Так, вдоль побережья Черного моря они установили противотанковые обрубки, артиллерийские установки и вырыли рвы.

Напомним, в Белом доме считают, что ВСУ начнут весеннее контрнаступление уже в ближайшие недели.

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