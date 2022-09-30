Война скоро закончится: Буданов порадовал оптимистическим прогнозом

По прогнозам военной разведки, война России против Украины скоро закончится.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов выразил уверенность, что активные боевые действия в Украине скоро закончатся.
Оптимистический прогноз глава украинской разведки озвучил в эфире совместного телемарфона в пятницу, 30 сентября.
"...мы постоянно переосораживаемся. Это процесс, к сожалению, долгий. Должен это сказать откровенно, но долго это не будет (боевые действия – ред.). Вообще эта война не будет долго продолжаться. Скоро это закончится ", — считает Буданов.
Как ранее сообщалось, военный эксперт Олег Жданов предполагает, что война в Украине не продлится несколько лет. Он отмечает, что даже новый человеческий ресурс России не поможет ей выиграть эту войну. По его словам, мобилизация в РФ только усугубит внутриполитическую ситуацию в стране.
Читайте также:
- "Они остались там навсегда": свидетели ракетного удара по автоколонну рассказали ужасающие подробности
- Расплавленный металл и размозженные здания: в Днепре показали последствия ракетного удара кафиров (фото)
- В Николаеве ракета прошила жилую многоэтажку: жители делятся удивительными историями спасения