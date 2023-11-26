"Война снова может выйти за пределы востока и юга": Наев предупредил Украину и Запад об опасности

Наев подчеркнул, что сокращение помощи Западу реально ударит по обороноспособности Украины, однако заверил, что украинцы будут бороться "тем, что есть".

Россия продолжает создание орудия и совершенствует свои технологии. Если это не помешает, война снова может выйти за пределы востока и юга Украины.

Об этом заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии ABC News.

"Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы. Российская Федерация свои ресурсы получает с помощью "Оси зла" – это Северная Корея, это Иран. А мы с помощью наших партнеров, получая от них средства противовоздушной обороны, противостоим Российской Федерации с ее ресурсами". Надо понимать, что сокращение помощи реально ударит по нашей обороноспособности. Но будем бороться тем, что есть", – сказал Наев.

Он заверил, что Украина эффективно использует помощь от союзников, в частности для создания и усиления мобильных огневых групп.

"Технологии – критические. Если старой советской технике на цель нужно потратить 100 снарядов, то западной нужно значительно меньше, меньше десяти. Поэтому технологии всегда имеют преимущество, и я еще раз подчеркиваю: эта помощь для нас очень-очень важна", – заявил Наев.

Генерал предупредил: если Россия продолжит увеличивать производство оружия и усовершенствовать свои технологии с помощью своих союзников, война снова может выйти за пределы востока и юга Украины.

"Мы готовимся к этому. Строим оборону, заменяем и тренируем наши силы", – подытожил командующий Объединенными силами.

Ранее майор запаса ВСУ Алексей Гетьман дал прогноз, когда закончится война в Украине.

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