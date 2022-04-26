Игра в война стала основной для детей: психологи рассказали, когда родителям следует насторожиться

Дети, пережившие оккупацию россиян берут в руки игрушечное оружие и знают, кто их враг, а лексикон пополняется не детскими словами.

Следует ли беспокоиться, когда дети не выпускают из рук игрушечное оружие, в ТСН.

С автоматом наперевес семилетний Егор Шемит бежит по своей улице, полностью забитой обгоревшей российской военной техникой. Он пережил месяц русской оккупации, а после ухода русской армии взялся за оружие, "Чтобы защищать Украину от российских военных плохих. Очень долго были, стреляли повсюду», — рассказывает о пережитом страхе мальчик.

На автомат пошел штакетник, а красные пластиковые крышки стали за прицел и курок, мальчик смастерил «оружие» самостоятельно. С этой игрушкой в руках и увидели Егора пиротехники, приехавшие на разминирование из Чернигова в Шестовицу. «Он выглядывал из-под забора, был одет в военную форму, украинский флаг, он был с деревянным автоматом… Говорил, что охраняет улицу, потому что здесь стояли российские войска», — рассказывает пресс-секретарь управления ГСЧС Черниговской области Ирина Щукина.

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На улице Егора уцелели всего три дома, оккупанты под человеческие дворы подогнали три машины с боеприпасами. В доме Виктора, как и других его соседей, шансов выстоять – не было. «В общей сложности 240 крупнокалиберных снарядов здесь рвалось часа три, не меньше», – рассказывает мужчина.

Когда здесь все взрывалось и пылало – Егор вместе с бабушкой-опекункой прятался в погребе, после этого к играм мальчика добавилась война, в которую раньше он не играл. Теперь здешние малыши только в нее и играют. Соседский Данило — на год старше Егора — помогал мастерить второй автомат.

Довоенные мирные игрушки валяются в песке как хлам, а в лексиконе этих детей появились новые слова. В луже мальчишки поставили блокпост на воде, а рядом с ним – мост. «Понтонный, можно проходимый говорить», — объясняет мальчик.

К комплекту самодельного оружия у Егора добавилось и настоящее, в ящик из-под патронов он складывает отстрелянные гильзы.

Ужасаться детских игр в войну не стоит, говорят психологи. Детям становится легче, когда так играют. Они выпускают эмоции, которые пришлось пережить во время оккупации и которые словами еще не могут передать. Но родителям стоит наблюдать, чтобы в этих играх не было длительной агрессии.

«Дети хотят победы и они создали в игре, она не опасна, но когда в игре есть просто насилие и ребенок уже начинает меняться в своем состоянии, или наблюдаем, что у него начинается такой напряженный взгляд, напряженное тело и он якобы переживает интрузию, флеш-бек того, что она видела, вот когда мы это видим, обязательно нужно обратиться к специалистам», – объясняет психолог Наталья Простун.

Стоит ли беспокоиться, когда дети играют игрушечным оружием

Автомат уже с металлическим прицелом Егору подарили пиротехники, подружившиеся с мальчиком. Они и научили его разбираться в оружии. И главное – как обращаться с тем, что по себе оставили российские оккупанты. «Вот это это вообще самое опасное, похожее на консервные банки. Это дымовые чашки, деткам нельзя трогать», — объясняют мальчику специалисты и просят присматривать, чтобы никто ничего не трогал.

Автомат подарен черниговскими пиротехниками теперь любимая игрушка Егора Шемита. Но его детская мечта действительно другая — мальчик хочет забыть пережитое и мечтает о мире в Украине.

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