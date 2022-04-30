Война так ослабила Россию, что она вынуждена планировать меньше военной техники на параде в Москве – Зеленский

Война так ослабила Россию, что она вынуждена планировать меньше военной техники на параде в Москве – Зеленский

В то же время Украина активно общается с партнерами для усиления санкций против РФ.

Война так ослабила Россию, что вынуждена планировать меньшее количество военной техники на параде в Москве.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 30 апреля.

"Наши защитники уничтожили уже более тысячи российских танков. Почти 200 российских самолетов. Почти две с половиной тысячи бронированных боевых машин. Конечно, у оккупантов еще есть техника в запасах. Да, у них еще остаются ракеты для ударов по нашей территории. Но эта война уже ослабило Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве", — отметил он.

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Президент подчеркнул, что Украина одновременно активно общается с партнерами для усиления санкций против России. "За Мариуполь, за все разрушенные города и громады Украины, за военные преступления против наших людей. За ракетные и авиаудары по территории Украины", — отметил он.

Кроме того, президент сообщил, что российские войска собирают дополнительные силы для новых атак на востоке Украины и назвал, где оккупанты концентрируют свои усилия.

Зеленский добавил, что в войне в Украине Россия потеряла уже более 23 тысяч своих военных.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 66-го дня войны с Россией

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