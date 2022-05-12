Война ускорила появление в Украине банка кожи: где обустроят и как будет работать

Война ускорила появление в Украине банка кожи: где обустроят и как будет работать

В Украине появится первый банк кожи, где будут храниться для трансплантации, и будет действовать он в ожоговом центре, который вскоре откроют во Львове.

Создание этого отделения ускорила война, ведь в результате российских бомбежек сотни людей по всей стране получили глубокие ожоги, говорится в ТСН.

Тяжелые ожоги Михаил получил при взрыве – российский снаряд попал прямо в его дом в Попасной. «Был в доме, убили снаряды, дом загорелся, из дома выходить, все с потолка падает горячее», — рассказывает мужчина о получении ранений.

Мужчина успел выбраться самостоятельно до того, как дом превратился в пепел. У него повреждено около 7% тела. Но есть пациенты, у которых ожоги значительно глубже и больше. Обычно для лечения в Украине используют свиную кожу, которой временно закрывают раны. Но это не очень эффективно, объясняют медики. «Мы когда-то закрывали разнообразным покрытием и закрывали свиной кожей, она не давала такого результата», – объясняет руководитель отделения термической травмы и пластической хирургии Александр Дунаев.

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По современным мировым стандартам ожоги лечат радикально, объясняют врачи – иссечением мертвой кожи. И после этого пациентов следует стабилизировать, закрыв раны. Свиной кожи хватает до 10 дней, этого недостаточно для заживления. Донорская же может использоваться несколько месяцев. «Когда есть дефицит собственной кожи, большая площадь обожжена, у нас была борьба, где быстрее взять кожу, чтобы быстрее зажила рана. Когда закрыть донорской кожей раны, мы стабилизируем пациента, затем берем свою кожу и так поэтапно закрываем», — рассказывает хирург.

Раньше лечение донорской кожей было возможно только за границей, но в достраиваемом отделении — будет работать уже украинский банк кожи. Ее будут использовать во Львове и будут передавать в больницы по всей Украине. Сейчас потребность в этом значительно возросла, ведь из-за бомбежки количество получивших ожоги значительно возросло.

Во Львове откроют банк кожи в новом ожоговом центре

Отделение рассчитано на семьдесят стационарных койко-мест и еще двадцать реанимационных. Оборудование тоже будет современным, рассказывают медики. Каждый пациент должен находиться в отдельном боксе с микрофлорой отделения интенсивной терапии, с флорой, которую имеет пациент с ожоговой травмой. Будет вытяжно-притяжная система микроклимата», — рассказывает директор больницы святого Луки І медобъединения Львова Василий Трунквальтер.

Первых пациентов в этом ожоговом центре планируют принять уже летом.

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