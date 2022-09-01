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Война усугубляет изменения климата: украинцев предупредили о возможном возникновении кислотных дождей

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Война усугубляет изменения климата: украинцев предупредили о возможном возникновении кислотных дождей

Фото: pixabay.com

Война на Украине, начатая Россией, может вызвать кислотные дожди.

Кислотные дожди возможны, если россияне ударят по нефтебазе или по объекту химической промышленности.

Об этом руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько рассказала в интервью УНИАН.

"Я не думаю, что это (возникновение кислотных дождей) возможно именно от обстрелов. Но когда российская ракета подрывает нефтебазу или какое-либо предприятие химической промышленности в Украине, это может привести к кислотным дождям", — предупредила она.

По словам Засядько, в этом контексте логично подумать о загрязнении рек.

"Например, недавно читала, как в районе Киева из реки извлекли сбитый российский вертолет. А загрязнение наших рек влияет на качество воды... Однозначно можно сказать, что война усиливает изменения климата. Например, имеем постоянное движение военной техники, которая использует в разы больше горючего, чем обычные автомобили. Это влияет на загрязнение атмосферы выбросами парниковых газов", — добавила климатолог.

Напомним, климатолог объяснила изменение погоды в Украине.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
849
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