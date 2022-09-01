Война усугубляет изменения климата: украинцев предупредили о возможном возникновении кислотных дождей

Кислотные дожди возможны, если россияне ударят по нефтебазе или по объекту химической промышленности.

Об этом руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько рассказала в интервью УНИАН.

"Я не думаю, что это (возникновение кислотных дождей) возможно именно от обстрелов. Но когда российская ракета подрывает нефтебазу или какое-либо предприятие химической промышленности в Украине, это может привести к кислотным дождям", — предупредила она.

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По словам Засядько, в этом контексте логично подумать о загрязнении рек.

"Например, недавно читала, как в районе Киева из реки извлекли сбитый российский вертолет. А загрязнение наших рек влияет на качество воды... Однозначно можно сказать, что война усиливает изменения климата. Например, имеем постоянное движение военной техники, которая использует в разы больше горючего, чем обычные автомобили. Это влияет на загрязнение атмосферы выбросами парниковых газов", — добавила климатолог.

Напомним, климатолог объяснила изменение погоды в Украине.

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