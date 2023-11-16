Война в 2024 году: генерал рассказал, что будут вынуждены делать ВСУ

Украинским военным в конце 2023 – начале 2024 года придется перейти к стратегической обороне на всем фронте.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант в отставке, экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в рамках круглого стола "Военная кампания российско-украинской войны 2023: уроки для Украины и выводы на следующий год".

Романенко считает, что у Украины и России еще есть ресурсы для продолжения войны. Однако судьба этой войны остается неопределенной – так же, как год назад.

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"В глобальном измерении контрнаступление по крайней мере пока не принесло фундаментальных сдвигов, и очевидно, Запад не был готов к этому. А это отражается на помощи от Запада", — обратил внимание генерал-лейтенант.

Он также указал на отсутствие у Украины плана действий на случай, если ни один из прогнозируемых сценариев не осуществится, а перспективы политических переговоров так и останутся нереалистичными. По словам Романенко, это привело к тому, что союзники Украины в большинстве своем не утверждали новых значительных программ поставки государству тяжелого вооружения.

Перспективы войны в 2024 году

"Перспективы конца этого года и в следующем вижу в том, что нам придется перейти к стратегической обороне на всем фронте, а также аккумулировать силы и средства, и по их наличию формировать планы дальнейших действий на 2024 год", — рассказал экс-замначальника Генштаба.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье написал, что война переходит к новому этапу – так называемой позиционной войне, состоящей из статических и изнурительных боев.

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