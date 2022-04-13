Война в активной фазе: в Минобороны предупредили, что РФ может применить химическое оружие в Киеве и других регионах

Война в активной фазе: в Минобороны предупредили, что РФ может применить химическое оружие в Киеве и других регионах

В настоящее время ключевой задачей РФ является восток Украины.

В Киев возвращаться мирному населению рано, поскольку остается не только возможность возобновления наступления РФ, но и высок риск применения химического оружия со стороны России.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона 13 апреля.

"Сейчас еще рано возвращаться, в том числе и в столицу. И надо не забывать, что сегодня в государстве высок риск применения химического оружия со стороны России, потому что они рассматривают такие сценарии. И несмотря на то, что они выпустили по Украине более тысячи ракет, в их остается огромный арсенал", — сказала она.

По ее словам, руководство Украины и оборонные силы понимают возможность возобновления агрессивных действий в отношении других регионов, не только востока. И ВСУ готовы защищать территории.

"Сегодня ключевая задача РФ — это восток Украины и они пытаются закрепиться на географических границах Луганской и Донецкой областей. Они рассматривают сегодня Херсонскую и Харьковскую области, как области применения своих сил. В то же время возможна угроза и в отношении других регионов. Поэтому на сегодняшний день не стоит расслабляться, война есть в ее активной фазе.Мы не можем говорить, что спадающая активность, уменьшаются бои.Они есть, просто продолжаются на востоке Украины, и очень ожесточенные бои.И в зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства в других регионах, будет понятно, будет ли враг продвигаться дальше", — рассказала Маляр.

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