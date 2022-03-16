Война в Харькове: как выглядит разрушенный город сейчас (фото)

Война в Харькове: как выглядит разрушенный город сейчас (фото)

Россия убила по меньшей мере 234 харьковчан, из них 13 – дети.

Россия разрушила украинский город Харьков. Из-за многочисленных обстрелов оккупантов уничтожены сотни жилых домов, а тысячи мирных людей потеряли дома. Тысячи детей не вернутся за парты в свои школы, потому что их разрушила российская армия. Не уцелели также более двух десятков детских садов. Центр города превратился в руины.

ТСН.ua публикует фото последствий "русского мира" в Харькове.

Сейчас спасатели продолжают проводить поисковые работы. На месте разрушенных зданий за все время войны удалось спасти 189 человек.

Россия с начала войны против Украины убила не менее 234 харьковчан, из них 13 — дети (по состоянию на 15 марта).

Отметим, Харьков продолжает держать оборону, а Вооруженные силы Украины надежно удерживают свои позиции и не дают продвинуться врагу. Украинские бойцы вынудили противника отступить на прежние позиции.

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Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

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