Война в Харькове: как выглядит разрушенный город сейчас (фото)

Россия убила по меньшей мере 234 харьковчан, из них 13 – дети.
Россия разрушила украинский город Харьков. Из-за многочисленных обстрелов оккупантов уничтожены сотни жилых домов, а тысячи мирных людей потеряли дома. Тысячи детей не вернутся за парты в свои школы, потому что их разрушила российская армия. Не уцелели также более двух десятков детских садов. Центр города превратился в руины.
ТСН.ua публикует фото последствий "русского мира" в Харькове.
Сейчас спасатели продолжают проводить поисковые работы. На месте разрушенных зданий за все время войны удалось спасти 189 человек.
Россия с начала войны против Украины убила не менее 234 харьковчан, из них 13 — дети (по состоянию на 15 марта).
Отметим, Харьков продолжает держать оборону, а Вооруженные силы Украины надежно удерживают свои позиции и не дают продвинуться врагу. Украинские бойцы вынудили противника отступить на прежние позиции.
Читайте также:
- "РФ нанесла Украине в 100 раз больше разрушений, чем за 8 лет Донбасса": Зеленский сказал, какие районы пострадали больше всего
- Российские оккупанты с начала войны против Украины повредили 117 больниц и обстреляли более 40 скорых
- Число беженцев из Украины за границей приближается к трем миллионам — ООН