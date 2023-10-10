Война в Израиле может подорвать мировую экономику: в Politico назвали главные угрозы

Неожиданная атака палестинской группировки ХАМАС на Израиль в эти выходные спровоцировала новые призывы к ужесточению санкций США против Ирана и угрожала сорвать усилия по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Кроме того, могла привести к расширению конфликта между израильтянами и соседями. Любой из этих факторов может угрожать стремительным ростом цен на горючее.

Об этом пишет Politico.

Цены на горючее подскочили

Как отмечает издание, мировые энергетические рынки снова оказались под угрозой.

"Цены начали расти, как только рынки возобновили торговлю в воскресенье вечером, 7 октября, глобальный ориентир поднялся на 5 процентов до почти 89 долларов за баррель сразу после 21:30. К 9:00 утра понедельника цена упала ниже 88 долларов", - говорится в сообщении.

Байден меж двух огней

В частности, экономические неурядицы и война добавляют трудности президенту Джо Байдену, поскольку в следующем году его ждет переизбрание, из-за постоянной обеспокоенности инфляцией, в то время, когда союзники США в таких странах, как Германия, сталкиваются с популистским восстанием, частично связанным с расходами на энергоносители.

Война в Израиле / Фото: Associated Press

"Сразу же Байден столкнулся с призывами как демократов, так и республикацев усилить применение санкций, ограничивающих экспорт нефти Ираном, главным спонсором и сторонником ХАМАСа", - пишет издание.

Поставка нефти

Глобальные поставки нефти уже были потревожены войной России против Украины и связанными с ней санкциями Запада против экспорта нефти из Москвы. Эти цены немного упали на прошлой неделе, но многие аналитики готовятся к резкому росту в ближайшие дни или недели.

"Цены, вероятно, вырастут не столько из-за того, что конфликт сейчас влияет на любую поставку нефти, сколько из-за опасений, что конфликт может привлечь других игроков, таких как Иран, поддерживающий ХАМАС, – сказал Энди Липоу, руководитель отдела энергетики консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates.

В прошлом году Иран был восьмым по величине производителем нефти в мире, экспортируя около 2 миллионов баррелей в день в августе, несмотря на санкции, направленные на то, чтобы заставить Тегеран отказаться от своих ядерных амбиций.

Палестинцы перевозят захваченного израильского гражданского (в центре) из Кфар-Аза в Сектор Газы, 7 октября 2023 года / Associated Press

Энергетические аналитики говорят, что компания стала более умелой в уклонении от торговых санкций, используя транспортные перевозки от судна к судну, чтобы помочь ей перемещать все большие объемы нефти со скидкой в Китай.

"Эти атаки усиливают потребность в более агрессивной политике США и Ирана, которая более эффективно лишает режим и его помощников ресурсов", - сказал сенатор Джим Риш из Айдахо, главный республиканец в Комитете Сената по международным отношениям, в заявлении в субботу.

Санкции против Ирана

Высокопоставленный чиновник администрации заявил в воскресенье, что Байден не колебался по поводу сдерживания плохого поведения Ирана.

"Мы ввели санкции против Ирана за поддержку ХАМАСа и других террористических организаций. Это будет продолжаться, поверьте мне", - подчеркнул чиновник.

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Некоторые аналитики энергетической отрасли заявили, что ожидают, что Байден действительно усилит применение санкций, что может привести к тому, что мировые цены на нефть превысят символическую отметку в 100 долларов за баррель.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Отметим, мир по-разному отреагировал на войну в Израиле. Если Украина и Евросоюз выражают Израилю соболезнования, а США обещают поддержку, Иран открыто поддерживает нападающих, а Россия отвечает очередной порцией пропаганды.

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал мировых лидеров признать ХАМАС террористической организацией.

Пентагон призвал Конгресс США принять решение о дополнениях финансирования, чтобы военные смогли обеспечить производство и закупку боеприпасов для Украины и Израиля.

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