Война в Киеве: в Сети показали невероятные фото работы столичных спасателей

Фотограф показал героическую работу столичных спасателей.

Российская армия уже 20-е сутки обстреливает Киев. Из-за войны, которую развязал президент РФ Владимир Путин против Украины, страдают жилые кварталы города и мирное население. Спасатели каждый день разбирают завалы и спасают жизни людей под звуки тревоги.

Фотограф ГСЧС Павел Петров, который с 24 февраля поселился в участке и ни разу не ночевал дома, показал героическую работу столичных спасателей, пишет Reporters.

Он рассказал, что многие киевские спасатели живут в окрестных городах, и дежурят на сменах, пока их родные в Чернигове, Буче и Ирпене пережидают российские обстрелы в бомбоубежищах.

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