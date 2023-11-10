"Война в точке невозврата": в ОП рассказали, к чему готовиться в 2024 году

У Зеленского спрогнозировали развитие событий на фронте в следующем году.

Полномасштабная война, которая продолжается в Украине, сейчас находится в точке невозвращения. Несмотря на это, у Украины есть четкое понимание того, как будет развиваться ситуация в 2024 году.

Об этом рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью DW.

Что Украине нужно для победы:

По словам Подоляка, Украине для победы необходимы следующие пункты:

первое – несколько скорректировать тактику, исходя из тех ресурсов, которые Россия использует;

второе – несколько скорректировать стратегию с учетом оставшихся доминантных преимуществ, которые есть в России, чтобы эти преимущества были ликвидированы;

третье – инвестиции в те производства, которые необходимо резко развивать, чтобы получить технологическое преимущество;

четвертое – резкое повышение давления за счет самого технологического компонента этой войны на той или иные военные порядки России.

"Война находится в точке невозвращения. Поэтому у нас на 24-й год, ну и к концу 23-го абсолютно четкое понимание, что нужно", — констатировал он.

Что угрожает РФ в случае поражения:

Советник ОП отметил, что если РФ обрушит линию фронта, ее элита прекратит существовать, ну и собственно перестанет существовать Россия.

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"Имеется в виду не в географическом, а в политическом виде. У них будут те же процессы, что были в 1991 году, но только с большими взаимными внутренними претензиями. Потому что им предлагали модель одну, получили другую, заплатили за эту высокую цену, и безрезультатно", — отметил советник главы ОП.

Что будет в случае поражения Украины

В то же время Подоляк отметил, что Украина не обеспечит поражение России, война замораживается, а украинское государство, его субъектность будет постоянно находиться под внешним давлением.

"Россия вкладывает большие ресурсы в постоянные теракты, в постоянные внутренние политические конфликты, Украина "в принципе будет иметь несостоятельное внутреннее политическое пространство", — подчеркнул он.

Добавим, глава государства также прокомментировал звучащие в инфопространстве российские нарративы.

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