Война в Украине: 13 разных стран возбудили уголовные производства в отношении военных РФ

Оккупантов, воюющих на территории Украины, будут преследовать по всему миру.

13 разных стран возбудили уголовные производства по преступлениям, которые совершают российские военные на территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Это важный месседж для россиян и их военных, которые воюют на территории Украины, что их будут преследовать по всему миру. Уже 13 разных стран возбудили уголовные производства в отношении преступлений, совершаемых российскими военными на территории Украины. Такие уголовные производства имеют универсальную юрисдикцию", – сказал он.

Кроме того, по словам министра, возбуждено уголовное производство в Гааге и на территории Украины. Нам будет проще поймать таких людей и вынести приговор.

Также, по словам Малюськи, есть еще гражданский комплекс дел по взысканию компенсации, общие арбитражи о защите инвестиций. Материалы для этих судов на сегодня собирают разные специалисты — в каждом конкретном случае это могут быть разные кейсы. Сейчас это совместная следственная группа – украинские специалисты и представители иностранных стран, например, таких как Польша и Литва.

Малюська отметил, что прокурор Международного суда в Гааге тоже пришлет определенное количество людей в Украину для сбора доказательств против российских военных. Доказательствами могут быть данные спутников, данные, находящиеся в открытом доступе, и данные, полученные путем присоединения к общей следственной группе. Важную для расследования преступлений роль играет такая международная организация, как Евроюст, созданная для координации органов, расследующих международные нарушения.

По словам министра, сегодня на заседании правительства согласовали и подали в ВР законопроект, регулирующий сотрудничество Украины с Международным уголовным судом для привлечения российских военных к ответственности.

Напомним, ранее Арестович заявил, что "дает 99%" на то, что наступление российских войск на Донбассе и на юге провалится.