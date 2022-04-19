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Война в Украине: 13 разных стран возбудили уголовные производства в отношении военных РФ

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Война в Украине: 13 разных стран возбудили уголовные производства в отношении военных РФ

Getty Images

Оккупантов, воюющих на территории Украины, будут преследовать по всему миру.

13 разных стран возбудили уголовные производства по преступлениям, которые совершают российские военные на территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Это важный месседж для россиян и их военных, которые воюют на территории Украины, что их будут преследовать по всему миру. Уже 13 разных стран возбудили уголовные производства в отношении преступлений, совершаемых российскими военными на территории Украины. Такие уголовные производства имеют универсальную юрисдикцию", – сказал он.

Кроме того, по словам министра, возбуждено уголовное производство в Гааге и на территории Украины. Нам будет проще поймать таких людей и вынести приговор.

Также, по словам Малюськи, есть еще гражданский комплекс дел по взысканию компенсации, общие арбитражи о защите инвестиций. Материалы для этих судов на сегодня собирают разные специалисты — в каждом конкретном случае это могут быть разные кейсы. Сейчас это совместная следственная группа – украинские специалисты и представители иностранных стран, например, таких как Польша и Литва.

Малюська отметил, что прокурор Международного суда в Гааге тоже пришлет определенное количество людей в Украину для сбора доказательств против российских военных. Доказательствами могут быть данные спутников, данные, находящиеся в открытом доступе, и данные, полученные путем присоединения к общей следственной группе. Важную для расследования преступлений роль играет такая международная организация, как Евроюст, созданная для координации органов, расследующих международные нарушения.

По словам министра, сегодня на заседании правительства согласовали и подали в ВР законопроект, регулирующий сотрудничество Украины с Международным уголовным судом для привлечения российских военных к ответственности.

Напомним, ранее Арестович заявил, что "дает 99%" на то, что наступление российских войск на Донбассе и на юге провалится.

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