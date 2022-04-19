Война в Украине: 13 разных стран возбудили уголовные производства в отношении военных РФ

Оккупантов, воюющих на территории Украины, будут преследовать по всему миру.
13 разных стран возбудили уголовные производства по преступлениям, которые совершают российские военные на территории Украины.
Об этом в эфире телемарафона сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
"Это важный месседж для россиян и их военных, которые воюют на территории Украины, что их будут преследовать по всему миру. Уже 13 разных стран возбудили уголовные производства в отношении преступлений, совершаемых российскими военными на территории Украины. Такие уголовные производства имеют универсальную юрисдикцию", – сказал он.
Кроме того, по словам министра, возбуждено уголовное производство в Гааге и на территории Украины. Нам будет проще поймать таких людей и вынести приговор.
Также, по словам Малюськи, есть еще гражданский комплекс дел по взысканию компенсации, общие арбитражи о защите инвестиций. Материалы для этих судов на сегодня собирают разные специалисты — в каждом конкретном случае это могут быть разные кейсы. Сейчас это совместная следственная группа – украинские специалисты и представители иностранных стран, например, таких как Польша и Литва.
Малюська отметил, что прокурор Международного суда в Гааге тоже пришлет определенное количество людей в Украину для сбора доказательств против российских военных. Доказательствами могут быть данные спутников, данные, находящиеся в открытом доступе, и данные, полученные путем присоединения к общей следственной группе. Важную для расследования преступлений роль играет такая международная организация, как Евроюст, созданная для координации органов, расследующих международные нарушения.
По словам министра, сегодня на заседании правительства согласовали и подали в ВР законопроект, регулирующий сотрудничество Украины с Международным уголовным судом для привлечения российских военных к ответственности.
Напомним, ранее Арестович заявил, что "дает 99%" на то, что наступление российских войск на Донбассе и на юге провалится.
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