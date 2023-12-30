Война в Украине 2024-го: военный эксперт спрогнозировал действия РФ и ВСУ

Тактика русских оккупационных войск на фронте говорит о том, что захватчики хотели бы еще этой зимой достичь определенных территориальных достижений – особенно на востоке. Вероятно, в планах РФ был захват Донбасса до конца 2023 года. Впрочем, успеха оккупанты не добились.

Какая ситуация на фронте сейчас и к чему готовиться в 2024 году в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Оккупанты (Ред.) решили ограничиться рапортованием Шойгу Путину о том, что они прошли в районе Марьинки около 3 км от марта этого года — фактически, разрушив этот населенный пункт своей артиллерией", — говорит Мусиенко.

Эксперт считает, что к весне следующего года на линии фронта российские оккупанты особенно сосредоточятся в атаках на востоке и юге.

"Сейчас растут определенные такие наступательные действия врага на Ореховском и Запорожском направлении. Наши силы там сдерживают. Но, я допускаю, что в течение зимы и даже начала весны российские войска, скажем так, могут получить определенные тактические незначительные достижения, которые не приведут к оперативно- стратегических прорывов. То есть какого-то значительного движения прорыва у них не будет. Потому что украинские силы уверенно держат линию обороны, несмотря даже, если приходится где-то отойти, совершить тактическое отступление. Ситуация под контролем", — отмечает Мусиенко.

Вместе с тем, он прогнозирует, что украинские войска будут находиться в активной обороне и пытаться максимально уменьшать наступательный потенциал армии РФ, увеличивая потери врага в живой силе, технике, силах и средствах.

"Дальше, я не исключаю, что могут быть определенные встречные контратаки и бои, которые уже могут привести к успеху украинских войск. Кроме того, остается определенная интрига на будущее по плацдарму на левобережье Херсонщины в Крынках. Не исключено, что там возможно оживление нашего стороны наступательных действий", — подчеркнул Мусиенко.

По его словам, нынешняя ситуация на линии фронта сложна. Впрочем, нет никаких оснований для роковых настроений и прогнозов. эксперт акцентирует, что Москва не достигла стратегических целей и сейчас нет возможности их достичь. Кроме того, захватчики не в силах сейчас "активно продвинуться".

"Мы не выиграли еще – это тоже надо признавать. Да, у нас есть часть территорий, которая пока еще оккупирована российскими войсками. Но это тоже не победа России. Оценивая ситуацию, которая сейчас есть на фронте, я не вижу никаких поводов для каких-то роковых и апокалиптических настроений или прогнозов. Ситуация не проста, но атаки врага отражаются. Какие-то тактические достижения они могут получить, но получить какие-то значительные продвижения, абсолютно нет", — отмечает Мусиенко.

Напомним, в ISW проанализировали "сигналы" диктатора РФ Владимира Путина о готовности к переговорам. Отмечается, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах по прекращению войны, несмотря на сообщения о том, что западные политики становятся более благосклонными к возможному диалогу Москвы и Киева.

Читайте также: