Война в Украине: Арестович рассказал, какую команду получили российские военные

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что российская армия получила указание захватить позиции, на которых будет удобнее обороняться.

Для выполнения поставленной задачи оккупанты занимают холмы, населенные пункты и природные рубежи.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 17 мая.

"По всем направлениям сейчас российские войска получили примерно такую команду. Это из открытых источников, никакой тайны здесь нет. Просто это видно по их действиям. Захватить позиции лучшие для удержания обороны на этом участке местности.

То есть у них по замыслу, я так понимаю, просто вижу, что они делают, они пытаются выйти на участки, которые удобнее защищать. Преимущественно это холмы, населенные пункты и естественные рубежи типа рек, оврагов", - сказал Арестович.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война с Россией переходит в затяжную фазу.

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