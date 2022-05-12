Война в Украине: Арестович рассказал, кто и когда предлагал Зеленскому эвакуироваться

Президенту Владимиру Зеленскому несколько раз предлагали эвакуироваться. Впрочем, он сказал, что останется.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, Зеленскому предлагали эвакуацию, по слухам, один раз британцы, один – американцы.

"Два раза. Было ли это где-то на третьи сутки войны, когда начали свирепствовать ДРГ, когда у завода Артема на Лукьяновке были бои, когда по офису третий или четвертый раз стреляли. Сначала охрана предлагала на второй день. Люди, которые разбираются в военных вопросах, пришли и сказали: "Владимир Александрович, при всем уважении — мы не выстоим, скорее всего, давайте продумаем пути эвакуации. Зеленский, по словам Арестовича, ответил: "Я не хочу ничего слышать. Дайте автомат, будем воевать. Я останусь здесь", — рассказал Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным 12 мая.

"Но все люди, разбирающиеся в военных вопросах, были уверены, что мы не вытянем, что мы погибнем", — добавил он.

Напомним, ранее Арестович оценил вероятность нового вторжения из Беларуси.

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