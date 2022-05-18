Война в Украине: Арестович рассказал о новой цели войск РФ на востоке

Война в Украине: Арестович рассказал о новой цели войск РФ на востоке

Войска РФ начинают готовиться к обороне на востоке Украины и окапываются. Пока у них стоит другая задача, чем выход на границы Луганской и Донецкой областей.

В частности, оккупанты хотят нанести поражение украинским войскам, которые мешают им окапываться.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Видно, что не сколько сейчас их волнует выход на границы Луганской и Донецкой областей, это абсолютно нереально, особенно в Донецкой, сколько попытка нанести поражение группировкам ВСУ, которые угрожают переходу в оборону. То есть находятся в непосредственном соприкосновении и не дают перейти российским войскам в оборону: могут контратаковать и т.д.", — сказал Арестович.

По его словам, для современных конфликтов это очень характерная история.

Напомним, Арестович и Фейгин также показали карту военных действий в Украине.

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