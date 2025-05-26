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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Война в Украине будет продолжаться дольше, чем мы все хотим — Мерц

Мерц признал, что Путин воспринимает предложения о переговорах как слабость, поэтому сейчас установить режим прекращения огня маловероятно.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Война в Украине будет продолжаться дольше, чем мы все хотим или можем себе представить.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает BILD.

Учитывая безуспешные попытки установить режим тишины в Украине, канцлер Фридрих Мерц признал, что предложения о переговорах Владимиру Путину сейчас не могут привести к урегулированию войны.

«Очевидно, что Путин воспринимает предложения о переговорах как слабость. Если даже предложение встретиться в Ватикане не встречает одобрения со стороны российского руководства, то нам, вероятно, придется смириться с тем, что эта война будет продолжаться дольше, чем мы все желаем или можем себе представить», — сказал канцлер ФРГ.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США отменили ограничение в отношении дальнобойного вооружения, поставляемого в Украину.

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