- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 669
- Время на прочтение
- 1 мин
Война в Украине будет продолжаться дольше, чем мы все хотим — Мерц
Мерц признал, что Путин воспринимает предложения о переговорах как слабость, поэтому сейчас установить режим прекращения огня маловероятно.
Война в Украине будет продолжаться дольше, чем мы все хотим или можем себе представить.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает BILD.
Учитывая безуспешные попытки установить режим тишины в Украине, канцлер Фридрих Мерц признал, что предложения о переговорах Владимиру Путину сейчас не могут привести к урегулированию войны.
«Очевидно, что Путин воспринимает предложения о переговорах как слабость. Если даже предложение встретиться в Ватикане не встречает одобрения со стороны российского руководства, то нам, вероятно, придется смириться с тем, что эта война будет продолжаться дольше, чем мы все желаем или можем себе представить», — сказал канцлер ФРГ.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США отменили ограничение в отношении дальнобойного вооружения, поставляемого в Украину.