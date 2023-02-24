"Война в Украине была неизбежна": Борис Джонсон рассказал об ошибках Путина

Джонсон заявил, что в 2023 году Украина должна одержать победу над Россией.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что Путин совершил катастрофическую ошибку.

Об этом Джонсон рассказал эксклюзивно в прямом эфире ТСН.

По его словам, война в Украине была неизбежна.

«Путин просто хотел показать, что он может отстроить Советскую империю, впрочем, не считался с тем фактом, что Украина — демократическая независимая страна, Украина выбрала себе другой путь, отошла от России, что она направляется в Европу, имеет европейские амбиции", – сказал Джонсон.

Он добавил, что таким образом российский агрессор планировал решить свои внутренние неурядицы и заодно преподнести свою популярность среди россиян.

"Об этом говорилось, а не о том, о чем он написал летом 2021 года в своей сумасшедшей статье. Батальонно-тактические группы скопились на украинской границе. Мы видели, что это вещь неизбежна. Но это безумие и безумие. К сожалению, Украине было Он хотел взять Киев в течение нескольких дней, но понял, что, в первую очередь для него, это катастрофическая ошибка.

Борис Джонсон также убежден, что 2023 должен стать годом украинской победы.

"Чем быстрее Украина победит, тем лучше будет всем. Надо помочь ей это сделать», — подытожил он.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон официально заявил, что претендует на должность генерального секретаря НАТО.