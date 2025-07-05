Война в Украине: что держит Путина и когда он прекратит боевые действия

Путин и Зеленский / © ТСН

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Путин не прекратит военные действия в Украине, пока цена войны остается для него приемлемой.

Такое мнение высказал кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов Алексей Буряченко в эфире КИЕВ24.

По словам эксперта, Россия не считает человеческие потери и даже возвращается к использованию устаревшей техники, в частности танков Т-62, которые по своему состоянию больше похожи на металлолом. Впрочем, они все еще способны наносить вред.

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«Пока Путин не осознает, что продолжение войны приведет к его поражению, он будет поступать так же», — подчеркнул Буряченко. Он также отметил, что нынешние успехи России в Днепропетровской, Сумской и других направлениях служат скорее политическими заявлениями, чем стратегическими победами.

Эксперт прогнозирует, что Россия готовится к новой фазе войны, которая может начаться через 2-3 года после возможного перемирия. При этом контроль над такими регионами как Днепропетровская, Запорожская области и Одесский регион является для Москвы ключевой задачей, поскольку они являются экономическим и логистическим сердцем Украины.

Алексей Буряченко подчеркнул, что без мощного глобального давления на Кремль, война в Украине может затянуться еще надолго.

Напомним, по данным ГУР Минобороны, Кремль пытается привлечь к войне против Украины нового союзника, прикрывая это «гуманитарными проектами» в приграничных регионах России. В настоящее время планируется направление в РФ сводный отряд инженерных войск из Лаоса, однако не исключено, что лаосские солдаты могут оказаться в роли пушечного мяса.

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Из открытых источников, в частности, справочника Military Balance, известно, что по состоянию на 2024 год численность народной армии Лаоса составляла 29 100 человек, из которых 25 600 — в составе сухопутных войск.