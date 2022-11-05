Война в Украине дает Эрдогану возможность расширить свое влияние – WSJ

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган углубляет военную поддержку Украины со стороны своей страны, сохраняя открытую линию связи со своим российским коллегой Путиным, поскольку он пытается расширить роль своей страны как регионального посредника власти.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В последние месяцы самый известный турецкий производитель оружия Baykar приступил к строительству нового завода в Киеве, который удвоит свои мощности по производству вооруженных беспилотников. В прошлом месяце Турция передала украинским ВМС новый корвет на церемонии, в которой приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и первая леди Елена Зеленская. Корабль типа Milgem сейчас крупнейший в украинском флоте, который расширяется, чтобы бросить вызов доминированию России в Черном море и демонстрирует растущее влияние Турции.

Турция также поставила бронежилет, который носит президент Украины Владимир Зеленский, а также бронежилеты и военную технику для украинских сил. И когда господин Путин пригрозил снова ввести блокаду экспорта зерна из Украины через Черное море, господин Эрдоган вмешался, чтобы обеспечить поступление важных поставок и обуздать резкий рост мировых цен на продовольствие.

Таким образом, Эрдоган усиливает репутацию Турции как важного регионального игрока, а эта задача облегчает один ключевой элемент: его готовность разрешить приток российских денег в Турцию после того, как западные санкции отрезали Москву от большей части мировой экономики.

Турецкий президент сейчас является одним из немногих мировых лидеров, регулярно общающихся с кремлевским диктатором, обещая увеличить торговлю с Россией, несмотря на санкции, введенные после начала войны, и обеспечивая важный выпускной клапан.

"Это кажется несовершенным, но идеальным с точки зрения продвижения собственных интересов Турции в контексте баланса, который она пытается достичь между Россией и Украиной", – считает бывший руководитель отдела международной безопасности МИД Турции Альпер Коскун.

Украина, похоже, также не слишком возражает против этого, пока турецкие поставки вооружений продолжаются.

"Мы понимаем позицию Турции как своеобразного посредника между нами и Россией", – сказал генерал-майор Владимир Гаврилов, замминистра обороны Украины.

Война в Украине предоставила Турции возможность развивать свою растущую оборонную промышленность, одновременно продвигая свои внешнеполитические цели после серии прокси-войн с Россией в Сирии, Ливии и Южно-Кавказском регионе. Господин Эрдоган не скрывает своих глобальных амбиций, продавая турецкие беспилотники 24 странам мира, усиливая дипломатическое влияние в Центральной Азии через Совет тюркских государств и углубляя отношения с рядом ближневосточных государств в этом году в рамках дипломатической перезагрузки.

Роль Эрдогана в "зерновом соглашении"

Минобороны России 29 октября сообщило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов в оккупированном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли Черноморского флота РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, способствовавший договоренностям о предоставлении зернового коридора РФ для вывоза украинского зерна из морских портов, прокомментировал заявление РФ о приостановлении его участия в договоренности. Он отметил, что благодаря зерновому коридору из Украины удалось вывезти более 9,3 млн. тонн продукции, тем самым снизив продовольственный кризис.

2 ноября Эрдоган заявил, что движение судов с украинскими зерновыми продуктами возобновлено. Перед этим он провел телефонный разговор с главой Кремля Путиным.