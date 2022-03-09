Война в Украине длится уже 14 день: потери оккупантов в живой силе и технике продолжают расти

Данные уточняются.
По состоянию на 9 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 тысяч человек
- танков ‒ 317
- ББМ ‒ 1070
- артиллерийских систем –120
- РСЗО — 56
- средства ПВО – 28
- самолетов – 49
- вертолетов – 81
- автомобильной техники — 482
- корабли/катера — 3
- цистерн с ГСМ – 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 13-й день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.
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