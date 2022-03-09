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Война в Украине длится уже 14 день: потери оккупантов в живой силе и технике продолжают расти

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Война в Украине длится уже 14 день: потери оккупантов в живой силе и технике продолжают расти

Associated Press

Данные уточняются.

По состоянию на 9 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 тысяч человек
  • танков ‒ 317
  • ББМ ‒ 1070
  • артиллерийских систем –120
  • РСЗО — 56
  • средства ПВО – 28
  • самолетов – 49
  • вертолетов – 81
  • автомобильной техники — 482
  • корабли/катера — 3
  • цистерн с ГСМ – 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 13-й день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.

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