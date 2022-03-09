Война в Украине длится уже 14 день: потери оккупантов в живой силе и технике продолжают расти

Война в Украине длится уже 14 день: потери оккупантов в живой силе и технике продолжают расти

Данные уточняются.

По состоянию на 9 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 тысяч человек

танков ‒ 317

ББМ ‒ 1070

артиллерийских систем –120

РСЗО — 56

средства ПВО – 28

самолетов – 49

вертолетов – 81

автомобильной техники — 482

корабли/катера — 3

цистерн с ГСМ – 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 13-й день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.

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