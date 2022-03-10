Война в Украине длится уже 15 день: потери оккупантов непрерывно растут

Война в Украине длится уже 15 день: потери оккупантов непрерывно растут

Данные уточняются.

По состоянию на 10 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек

танков ‒ 335 ед.

боевых бронированных машин ‒ 1105 ед

артиллерийских систем – 123 ед.

РСЗО — 56 ед.

средства ПВО — 29 ед.

самолетов – 49 ед.

вертолетов – 81 ед.

автомобильной техники — 526 ед.

корабли /катера — 3 ед.

цистерн с ГСМ – 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 15-й день.

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