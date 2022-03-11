Война в Украине длится уже 16-й день: враг несет большие потери, только за сутки уничтожены 266 оккупантов

Данные уточняются.
По состоянию на 11 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч человек, только за последние сутки украинские военные уничтожили 266 российских солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 000 человек
- танков ‒ 353 ед
- боевых бронированных машин ‒ 1165 ед
- артиллерийских систем – 125 ед
- РСЗО — 58 ед
- средства ПВО — 31 ед
- самолетов – 57 ед
- вертолетов – 83 ед
- автомобильной техники — 558 ед
- корабли /катера — 3 ед
- цистерн с ГСМ – 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7
Потери противника за сутки:
- личного состава – 266
- танков ‒ 18 ед
- ББМ – 60 ед
- артиллерийских систем – 2 ед
- РСЗО — 2 ед
- средства ПВО — 2 ед
- автомобильной техники — 32 ед
- самолетов и вертолетов — 0
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 16-й день.
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