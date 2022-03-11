Война в Украине длится уже 16-й день: враг несет большие потери, только за сутки уничтожены 266 оккупантов

Война в Украине длится уже 16-й день: враг несет большие потери, только за сутки уничтожены 266 оккупантов

Данные уточняются.

По состоянию на 11 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч человек, только за последние сутки украинские военные уничтожили 266 российских солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек

танков ‒ 353 ед

боевых бронированных машин ‒ 1165 ед

артиллерийских систем – 125 ед

РСЗО — 58 ед

средства ПВО — 31 ед

самолетов – 57 ед

вертолетов – 83 ед

автомобильной техники — 558 ед

корабли /катера — 3 ед

цистерн с ГСМ – 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7

Потери противника за сутки:

личного состава – 266

танков ‒ 18 ед

ББМ – 60 ед

артиллерийских систем – 2 ед

РСЗО — 2 ед

средства ПВО — 2 ед

автомобильной техники — 32 ед

самолетов и вертолетов — 0

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 16-й день.

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