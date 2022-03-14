Война в Украине длится уже 19-й день: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях оккупантов

Война в Украине длится уже 19-й день: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях оккупантов

Данные уточняются.

По состоянию на 14 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек

танков ‒ 389 ед

боевых бронированных машин ‒ 1249 ед

артиллерийских систем – 150 ед

РСЗО — 64 ед

средства ПВО — 34 ед

самолетов – 77 ед

вертолетов – 90 ед

автомобильной техники — 617 ед

корабли /катера — 3 ед

цистерн с ГСМ – 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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