Война в Украине длится уже 20-й день: потери личного состава оккупантов превысили 13,5 тысяч человек

Данные уточняются.
По состоянию на 15 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 13,5 тысячи человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 13 500 человек
танков ‒ 404 ед.
боевых бронированных машин ‒ 1279 ед.
артиллерийских систем – 150 ед.
РСЗО — 64 ед.
средства ПВО — 36 ед.
самолетов – 81 ед.
вертолетов – 95 ед.
автомобильной техники — 640 ед.
корабли /катера — 3 ед.
цистерн с ГСМ – 60
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 20-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.
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