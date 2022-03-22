Война в Украине – это только начало захвата РФ стран ЕС: в ОП показали видео с угрозами политиков и пропагандистов Кремля

Война в Украине – это только начало захвата РФ стран ЕС: в ОП показали видео с угрозами политиков и пропагандистов Кремля

В Кремле уже открыто говорят о наступлении на другие страны Европы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился в европейское сообщество с призывом осознать последствия войны в Украине, которая коснется всех стран ЕС.

Подоляк опубликовал видео, где кремлевские пропагандисты, политики прямо говорят о захватнических планах президента России Владимира Путина напасть на страны ЕС, возможности применения ядерного или химического оружия.

Советник главы ОПУ уверен, что "война против Украины – это только начало великого руинно-захватнического пути РФ".

"Российская пропаганда практически доказала, почему Европу нужно сейчас поставить на колени. Так же роспропаганда говорит о необходимости уничтожить Украину. Выводы слишком очевидны", — написал советник руководителя ОП.

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