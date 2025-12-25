ВСУ на фронте / © Associated Press

Россия не оставляет попыток захватить новые украинские территории, продолжая давление на нескольких направлениях одновременно. За последние сутки линия фронта претерпела изменения как в пользу Сил обороны Украины, так и в пользу агрессора.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий

На одном из самых горячих направлений Донбасса — Покровскому — украинским защитникам удалось улучшить свое тактическое положение. Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря.

Видеозаписи свидетельствуют о том, что Вооруженные Силы Украины провели успешную контратаку и продвинулись в северо-западной части Покровска, оттеснив врага.

Карта боевых действий

Есть ли продвижение россиян в Гуляйполе

В то же время, сложной остается ситуация на Запорожском направлении. По данным ISW, оккупанты имеют подтвержденные успехи в городе Гуляйполе.

Геолокационные данные 24 декабря показывают, что российские войска продвинулись в южной части города. Более того, аналитики отмечают, что фактическое продвижение врага в южных и северо-восточных районах Гуляйполя глубже, чем считалось ранее.

На остальных участках фронта в Запорожской области и на Херсонском направлении подтвержденные изменения линии столкновения не зафиксированы, несмотря на попытки штурмов со стороны РФ.

Карта боевых действий

Какая ситуация на Севере и Востоке

Аналитики ISW также проанализировали ситуацию на других участках фронта, где враг пытается вести наступательные действия, но не добился успеха:

Сумщина и Харьковщина: Враг продолжал атаки на севере Сумской и Харьковской областей, а также в направлении Большого Бурлука, однако линия фронта осталась без изменений.

Купянское направление: Россияне штурмовали позиции ВСУ непосредственно вблизи Купянска, а также возле Петропавловки, Песчаного и Степной Новоселовки. Продвижение не зафиксировано.

Лиманское и Северское направления: Оккупанты вели бои на Славянско-Лиманском и Северском отрезках фронта, но успеха не добились.

Донеччина: На направлении Константиновка — Дружковка и в районе Доброполья враг пытался атаковать, однако подтвержденного прогресса нет.

Также безрезультатными остались попытки наступления россиян в Новопавловском и Александровском направлениях.

Напомним, на Покровском направлении российские оккупанты продолжают атаковать мелкими пехотными штурмовыми группами, последовательно уничтожаемыми Силами обороны, что свидетельствует о наличии у врага больших резервов живой силы.