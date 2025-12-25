- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 449
- Время на прочтение
- 2 мин
Война в Украине: где прорвались оккупанты и где преуспевают ВСУ — анализ ISW
Ситуация на фронте остается напряженной: оккупанты наступают сразу на нескольких направлениях, однако значительных достижений не имеют.
Россия не оставляет попыток захватить новые украинские территории, продолжая давление на нескольких направлениях одновременно. За последние сутки линия фронта претерпела изменения как в пользу Сил обороны Украины, так и в пользу агрессора.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
На одном из самых горячих направлений Донбасса — Покровскому — украинским защитникам удалось улучшить свое тактическое положение. Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря.
Видеозаписи свидетельствуют о том, что Вооруженные Силы Украины провели успешную контратаку и продвинулись в северо-западной части Покровска, оттеснив врага.
Есть ли продвижение россиян в Гуляйполе
В то же время, сложной остается ситуация на Запорожском направлении. По данным ISW, оккупанты имеют подтвержденные успехи в городе Гуляйполе.
Геолокационные данные 24 декабря показывают, что российские войска продвинулись в южной части города. Более того, аналитики отмечают, что фактическое продвижение врага в южных и северо-восточных районах Гуляйполя глубже, чем считалось ранее.
На остальных участках фронта в Запорожской области и на Херсонском направлении подтвержденные изменения линии столкновения не зафиксированы, несмотря на попытки штурмов со стороны РФ.
Какая ситуация на Севере и Востоке
Аналитики ISW также проанализировали ситуацию на других участках фронта, где враг пытается вести наступательные действия, но не добился успеха:
Сумщина и Харьковщина: Враг продолжал атаки на севере Сумской и Харьковской областей, а также в направлении Большого Бурлука, однако линия фронта осталась без изменений.
Купянское направление: Россияне штурмовали позиции ВСУ непосредственно вблизи Купянска, а также возле Петропавловки, Песчаного и Степной Новоселовки. Продвижение не зафиксировано.
Лиманское и Северское направления: Оккупанты вели бои на Славянско-Лиманском и Северском отрезках фронта, но успеха не добились.
Донеччина: На направлении Константиновка — Дружковка и в районе Доброполья враг пытался атаковать, однако подтвержденного прогресса нет.
Также безрезультатными остались попытки наступления россиян в Новопавловском и Александровском направлениях.
Напомним, на Покровском направлении российские оккупанты продолжают атаковать мелкими пехотными штурмовыми группами, последовательно уничтожаемыми Силами обороны, что свидетельствует о наличии у врага больших резервов живой силы.