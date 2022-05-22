"Война в Украине идет на истощение": эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ смогут гнать оккупантов к границе

"Война в Украине идет на истощение": эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ смогут гнать оккупантов к границе

После полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты начали войну на истощение.

Несмотря на варварскую войну, которую ведет Россия во главе с диктатором Путиным, международные санкции не позволят Москве победить Украину.

Об этом заявил предприниматель, глава Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь в интервью Радио НВ.

"Сейчас уже война другая, многоуровневая – не только фронтовая, это война экономическая, санкционная, дипломатическая, информационная, психологическая, кибервойна и др., вплоть до очень больших и высоких, сложных уровней войны, о которых говорят только философы", – сказал эксперт .

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По его словам, сейчас решается, кто выдержит испытание войной.

"Война в значительной степени идет на истощение, кто первый сдохнет: Украина от тех ударов, которые украинская экономика получила от агрессора, или Россия от тех ударов, которые она получила от международных санкций", — пояснил Пекарь.

Он добавил, что время играет на Украину, потому что страна получает новейшее вооружение. В этом контексте он напомнил поговорку, что пока толстый усохнет, тонкий сдохнет.

"И если Украина выстоит, удержится в экономическом смысле, то наступит день, когда украинские военные просто будут гнать российские части до границы, до последнего квадратного метра украинской территории", — заявил эксперт.

Напомним, в разведке Британии сообщили, на какое направление в Украине россияне бросили свои единственные "Терминаторы".

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