"Война в Украине идет на истощение": эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ смогут гнать оккупантов к границе

После полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты начали войну на истощение.
Несмотря на варварскую войну, которую ведет Россия во главе с диктатором Путиным, международные санкции не позволят Москве победить Украину.
Об этом заявил предприниматель, глава Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь в интервью Радио НВ.
"Сейчас уже война другая, многоуровневая – не только фронтовая, это война экономическая, санкционная, дипломатическая, информационная, психологическая, кибервойна и др., вплоть до очень больших и высоких, сложных уровней войны, о которых говорят только философы", – сказал эксперт .
По его словам, сейчас решается, кто выдержит испытание войной.
"Война в значительной степени идет на истощение, кто первый сдохнет: Украина от тех ударов, которые украинская экономика получила от агрессора, или Россия от тех ударов, которые она получила от международных санкций", — пояснил Пекарь.
Он добавил, что время играет на Украину, потому что страна получает новейшее вооружение. В этом контексте он напомнил поговорку, что пока толстый усохнет, тонкий сдохнет.
"И если Украина выстоит, удержится в экономическом смысле, то наступит день, когда украинские военные просто будут гнать российские части до границы, до последнего квадратного метра украинской территории", — заявил эксперт.
Напомним, в разведке Британии сообщили, на какое направление в Украине россияне бросили свои единственные "Терминаторы".
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