Война в Украине изменила подход к созданию оружия: аналитики объяснили, как именно

ВСУ / © Associated Press

Динамические изменения на украинском фронте вынудили мировых производителей вооружения коренным образом пересмотреть принципы разработки военной техники.

Об этом сообщает Business Insider.

Как отмечает издание, настоящее оружие теперь создается с фокусом на скорую модернизацию без необходимости полной переработки системы. Производители массово отказываются от монолитных конструкций в пользу модульных архитектур, позволяющих оперативно заменять отдельные компоненты в соответствии с новыми вызовами на поле боя.

Сообщается, что центральное место в адаптации современных систем заняло программное обеспечение, теперь играющее ключевую роль в управлении миссиями и контроле. Директор по продажам компании Milrem Robotics Патрик Шепард подчеркивает, что софт позволяет интегрировать боевой опыт в разы быстрее, чем физическое изменение конструкции.

По его словам, обновление программного кода можно тестировать и внедрять в кратчайшие сроки. Хотя производители все еще вынуждены искать баланс между скоростью инноваций и надежностью систем. Критическую важность такого подхода подтверждают и украинские военные, указывающие на то, что из-за развития РЭБ и новых методов противодействия дроны устаревают за считанные недели.

В частности, руководитель компании Granta Autonomy Гедиминас Гуоба отмечает, что создание техники без возможности постоянного усовершенствования сегодня потеряло смысл. Он привел пример своих беспилотников, внешний вид которых остается неизменным годами, в то время как их программная «начинка» обновляется ежемесячно для сохранения эффективности.

