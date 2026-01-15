- Дата публикации
Война в Украине изменила подход к созданию оружия: аналитики объяснили, как именно
Аналитики рассказали, как прямое сотрудничество с украинскими военными изменило стратегию крупнейших производителей беспилотников и робототехники.
Динамические изменения на украинском фронте вынудили мировых производителей вооружения коренным образом пересмотреть принципы разработки военной техники.
Об этом сообщает Business Insider.
Как отмечает издание, настоящее оружие теперь создается с фокусом на скорую модернизацию без необходимости полной переработки системы. Производители массово отказываются от монолитных конструкций в пользу модульных архитектур, позволяющих оперативно заменять отдельные компоненты в соответствии с новыми вызовами на поле боя.
Сообщается, что центральное место в адаптации современных систем заняло программное обеспечение, теперь играющее ключевую роль в управлении миссиями и контроле. Директор по продажам компании Milrem Robotics Патрик Шепард подчеркивает, что софт позволяет интегрировать боевой опыт в разы быстрее, чем физическое изменение конструкции.
По его словам, обновление программного кода можно тестировать и внедрять в кратчайшие сроки. Хотя производители все еще вынуждены искать баланс между скоростью инноваций и надежностью систем. Критическую важность такого подхода подтверждают и украинские военные, указывающие на то, что из-за развития РЭБ и новых методов противодействия дроны устаревают за считанные недели.
«Обновление программного обеспечения можно разрабатывать, тестировать и развертывать гораздо быстрее, что позволяет интегрировать уроки, извлеченные из полевых испытаний, в более короткие сроки», — пояснил он.
В частности, руководитель компании Granta Autonomy Гедиминас Гуоба отмечает, что создание техники без возможности постоянного усовершенствования сегодня потеряло смысл. Он привел пример своих беспилотников, внешний вид которых остается неизменным годами, в то время как их программная «начинка» обновляется ежемесячно для сохранения эффективности.
Напомним, российские войска впервые использовали беспилотник БМ-35, оборудованный терминалом Starlink. Это позволяет врагу обходить средства радиоэлектронной борьбы и наносить удары с максимальной точностью.
Ранее сообщалось, что Россия вывела на поле боя реактивный БпЛА «Герань-4» со скоростью 500 км/ч и ракетой Р-60.