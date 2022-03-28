Война в Украине: как женщинам-беженкам не стать жертвой секс-торговли в Польше

По последним данным ООН, почти 4 млн украинцев выехали за границу из-за войны войны.
С начала войны России против Украины, по последним данным ООН, почти 4 млн украинцев вынужденно уехали за границу. Подавляющее большинство это женщины, рискующие стать жертвами секс-торговли за рубежом.
Об этом пишет Nashapolsha.pl.
Как сообщается на странице ГПСУ, только за 27 марта из Украины в Польшу выехало 28 тысяч граждан. Часто женщины и дети, которые приезжают в Польшу, убегая от войны, не говорят, ни на польском или английском, Они верят в то, что им говорят и вынуждены доверять незнакомцам.
Чтобы не стать жертвой торговцев людьми, следует:
- Зарегистрироваться в ближайшем рецепционном пункте после пересечения границы;
- Никому не отдавать свои документы;
- Никому не отдавать телефон;
- Никому не платить за пособие; уточняйте заранее стоимость транспортных услуг;
- Спросить у лица, с которым о чем-то договариваетесь, подробную информацию: адрес, номер телефона, просит показать документ;
- Записать регистрационный номер авто;
- Сказать близким, с кем и куда едете.
В случае экстренных ситуаций, советуют обращаться в Национальный центр интервенции и консультации для польских и иностранных жертв торговли людьми по номеру +48 22 628 01 20.
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