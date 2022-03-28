Война в Украине: как женщинам-беженкам не стать жертвой секс-торговли в Польше

Война в Украине: как женщинам-беженкам не стать жертвой секс-торговли в Польше

По последним данным ООН, почти 4 млн украинцев выехали за границу из-за войны войны.

С начала войны России против Украины, по последним данным ООН, почти 4 млн украинцев вынужденно уехали за границу. Подавляющее большинство это женщины, рискующие стать жертвами секс-торговли за рубежом.

Об этом пишет Nashapolsha.pl.

Как сообщается на странице ГПСУ, только за 27 марта из Украины в Польшу выехало 28 тысяч граждан. Часто женщины и дети, которые приезжают в Польшу, убегая от войны, не говорят, ни на польском или английском, Они верят в то, что им говорят и вынуждены доверять незнакомцам.

Чтобы не стать жертвой торговцев людьми, следует:

Зарегистрироваться в ближайшем рецепционном пункте после пересечения границы;

Никому не отдавать свои документы;

Никому не отдавать телефон;

Никому не платить за пособие; уточняйте заранее стоимость транспортных услуг;

Спросить у лица, с которым о чем-то договариваетесь, подробную информацию: адрес, номер телефона, просит показать документ;

Записать регистрационный номер авто;

Сказать близким, с кем и куда едете.

В случае экстренных ситуаций, советуют обращаться в Национальный центр интервенции и консультации для польских и иностранных жертв торговли людьми по номеру +48 22 628 01 20.

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