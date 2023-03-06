Война в Украине: кто из военных получает 100 тысяч гривен

Теперь оклад будет зависеть от того, находится ли военный в тылу или в зоне боевых действий.

С 1 февраля Кабмин изменил подход к выплатам военнослужащим. В Минобороны это называют справедливым подходом к выплатам. Но возникает немало вопросов к границам этой справедливости.

Обо всех нюансах рассказал глава Минобороны Алексей Резников в интервью Лига.

"Мы получали сигналы именно от бойцов о том, что ребята, реально на "нуле" и рискующие, получают 100 000 грн. А силы обеспечения, которые за 20-30-40 км не рискуют так своей жизнью, но тоже получают 100 000. Это несправедливо. Параллельно есть военнослужащие, у которых нет даже боевого распоряжения", — сказал министр.

"Но нам с вами еще воевать. Не забывайте, что у нас есть потери. Семьям погибших мы должны заплатить по 15 млн грн. Раненым тоже. Это серьезная нагрузка на бюджет, должны быть к этому готовы. Это "сбережение" – это ресурс, который позволяет нам обеспечить живую ткань сектора безопасности. ВСУ – крупнейший работодатель в стране. Работодатель должен понимать свой ресурс. Мы же не зарабатываем, а только тратим. Но мы подняли базовое денежное довольствие на 30%.Сегодня солдат-стрелок наименьшей категории, который имел 13 000 грн, имеет 20 000 грн. А это все контракты и будущее пенсионное обеспечение. У всех, начиная от солдата, произошло увеличение", — добавил Резников.

Напомним, с 1 февраля денежное довольствие украинских военных подняли примерно на 30-35%. Дополнительное вознаграждение в 30 000 грн больше не будут выплачиваться тем, кто в тылу. Но военнослужащим, работающим в зоне боевых действий, будут дальше насчитывать по 100 000 грн.

В то же время всем увеличат ежемесячное денежное обеспечение до 20 100 грн. Такие изменения будут действовать уже в марте.

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