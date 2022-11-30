Война в Украине может продолжаться до 2024 года: Жданов объяснил, что на это может повлиять

Война в Украине может продолжаться до 2024 года – то есть до тех пор, пока в России не пройдут очередные президентские выборы.

Война в Украине может продолжаться до 2024 года. Именно в этот год пройдут президентские выборы в Украине, России и США.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

“Затягивание войны – одна из версий того, что всем будет выгодно победу подтянуть поближе к 2024 году. Что касается России – никто, кроме некоторых стран, не заинтересован в сохранении ее на геополитической карте мира. Поэтому ее ослабляют нашими руками, этой войной. Китай и США, возможно, будут тогда править миром. Но то, что США хочет опустить РФ на уровень третьих стран – 100%”, – рассказал Олег Жданов.

Также он добавил, что следующим этапом победы Украины над Россией может стать вхождение на территории РФ НАТО и удержание под контролем ядерного арсенала.

Напомним, что в России сотрудникам мужского пола Администрации президента Путина запретили выезжать в командировку за границу.

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