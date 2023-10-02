Война в Украине может продолжаться до 2025 года: что на это указывает

По мнению военных США, у нашего государства нет возможности проводить маневры, нам нужно стремиться "к неприглядному истощению".

Война в Украине может занять еще два года. Американские аналитики и официальные лица предполагают, что "существует ощущение неизбежной тупиковой ситуации".

Об этом пишет СNN.

Как отмечается, генсек НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие должностные лица говорили о "стабильном прогрессе" Украины на поле боя, но "среди многих западных аналитиков и официальных лиц существует чувство неизбежной тупиковой ситуации".

"Все больше и больше говорят о том, что конфликт растянется на 2025 год. История показывает, что после начальной стадии войны, как правило, наступает замораживание. Так произошло после того, как в 2014 году на Донбассе разразился так называемый сепаратистский конфликт", — пишет СNN.

Майор армии США Роберт Роуз подчеркнул, что у нашего государства нет возможности проводить маневры, нам нужно стремиться “к неприглядному истощению”. В то же время, партнеры должны быть готовы "поддерживать" Украину, пока она не истощит российских оккупантов.

CNN пишет, что Европа и Соединенные Штаты остаются верными поддержке Украины как на поле боя, так и финансово. Но есть признаки усталости. Возникают сомнения и ссоры.

"Весна 2024 может стать потенциально важной фазой войны. Обе стороны используют зиму для переоснащения. Тогда будут развернуты первые украинские F-16, а также, возможно, больше ATACM и других ракет большего радиуса действия (кроме растущих отечественных производственных линий в Украине)", – пишет издание.

Напомним, что Воллес посоветовал Зеленскому усилить мобилизацию, потому что "Россия тайком мобилизует всю страну".

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