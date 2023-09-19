Война в Украине может продолжаться еще 6-7 лет: Bloomberg о прогнозах "Большой семерки"

США и их союзники из "Большой семерки" ожидают, что война в Украине может затянуться на годы вперед, поэтому закладывают это в свое военное и финансовое планирование.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Высокопоставленный анонимный чиновник одной из европейских стран G-7 сказал журналистам, что война в Украине может длиться еще шесть-семь лет и что союзникам нужно планировать финансы, чтобы продолжать поддерживать Киев в столь длительном конфликте.

"Это гораздо дольше, чем многие официальные лица ожидали в начале этого года, но медленный прогресс в контрнаступлении Украины в последние месяцы смягчил ожидания", — говорится в статье.

По информации издания, лидеры G-7, включая президента США Джо Байдена, донесли это сообщение Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе в Нью-Йорке, как причину для других стран поддержать Украину.

"Представители G7 обсудили мрачную перспективу в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник вечером и согласились, что конфликт, вероятно, будет продолжаться в среднесрочной или долгосрочной перспективе", — рассказал журналистам на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.

Долгосрочная помощь Украине будет включать помощь в энергетике и инфраструктуре и, как ожидается, укрепит экономику страны, чтобы удержать Россию в будущем, сказал американский чиновник.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что война России против Украины не закончится в ближайшее время, поэтому призвал готовиться к продолжительной борьбе.

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