Война в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах — Всемирная торговая организация

Война в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах — Всемирная торговая организация

Гендиректор ВТО выразила обеспокоенность, что из-за конфликта посевной сезон в Украине будет сорван, а поставки удобрений будут ограничены.

Повышение мировых цен на продукты питания из-за войны в Украине, которую развязала РФ, может спровоцировать голодные бунты в бедных странах.

Об этом в интервью The Guardian заявила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

"Я думаю, что мы должны быть обеспокоены. Влияние на цены на продукты питания и голод в этом и следующем году может быть значительным. Еда и энергия являются двумя крупнейшими товарами в потребительских корзинах бедных людей во всем мире. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах", – сказала Оконджо-Ивеала.

Она отметила, что 35 африканских стран зависят от продовольствия, импортируемого из Черноморского региона, добавив, что Россия и Украина отвечают за 24% мировых поставок пшеницы. Украина обычно обеспечивает половину пшеницы Всемирной продовольственной программе, агентству ООН, которое обеспечивает экстренные поставки странам, которые находятся в конфликте или испытывают стихийные бедствия, такие как голод.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 30-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 25 марта от рук россиян погибли 135 детей.

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