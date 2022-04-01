Война в Украине может закончиться убийством Путина – бывший руководитель британской разведки

Стил отметил, что мирное соглашение с Путиным станет "одной из больших проблем, с которой Запад столкнется в будущем".

Бывший руководитель британской разведки Кристофер Стил, руководивший отделом России в МІ-6 в Лондоне, считает, что война в Украине может закончиться убийством Владимира Путина или его отстранением от власти.

Об этом эксразведчик сказал в интервью Sky News.

Так, по словам Стила, с главой Кремля нельзя договариваться, поскольку мирные договоры могут стать "одной из больших проблем, с которой Запад столкнется в будущем".

"Я не вижу, как мы можем доверять Путину в любом виде складывающегося сейчас мирного соглашения, и я не вижу, как мы можем иметь с ним дело с точки зрения нормального развития бизнеса. В конце концов, президент Америки назвал его военным преступником", – заявил бывший руководитель МІ-6.

На вопрос, как может закончиться война в Украине, если мирные переговоры будут сорваны Путиным, Стил ответил: "Я думаю, что все закончится каким-нибудь соглашением, но я думаю, что до этого соглашения еще далеко, и я думаю, что в нем, скорее всего, не будет Владимира Путина. Я думаю, что он вполне может быть отстранен от высшего руководства, или даже, возможно, убит своими людьми".

В то же время бывший директор Совета национальной безопасности США Фиона Хилл заявляла, что Путин сейчас боится за свою жизнь и является "параноиком" по поводу покушения.

The New York Times со ссылкой на американских чиновников и разведку писало, что между российским президентом Владимиром Путиным и его министерством обороны, возглавляемым Сергеем Шойгом, растет "постоянная напряженность" из-за провала наступления в Украине. Ранее в Пентагоне сомневались, назначил ли Путин ответственного за "спецоперацию" в Украине, поскольку войска РФ ведут себя во многих направлениях очень хаотично.

Стоит отметить, что военный эксперт Олег Жданов сообщал, что в близком окружении российского президента Владимира Путина, кроме спикера Дмитрия Пескова, никого не осталось. А сам глава Кремля ищет предателя, слившего план войны.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 37-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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