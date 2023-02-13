"Война в Украине обостряется": глава МИД Венгрии прибыл в Минск для мирных переговоров

По мнению Сийярто, убить войну в Украине можно только путем мирных переговоров.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, прибыл в Минск с целью мирных переговоров.

Об этом он сообщил в своей странице в Facebook.

"Война в Украине обостряется, из-за боевых действий гибнет все больше людей. Человеческие жизни необходимо спасать сейчас, а это можно сделать только с миром", — сказал он.

По словам Сийярто, все члены международного сообщества должны действовать совместно ради скорейшего мира в Украине. В противном случае, это может привести к продолжению или даже эскалации войны.

Министр МИД Венгрии заявил и то, что готов к критике общества из-за визита. Однако, по его мнению, возможность высказаться необходимо предоставить всем сторонам конфликта.

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"Я также буду представлять эту позицию мира на моих сегодняшних переговорах в Минске. Очевидно, многие нападут на визит, но наша позиция четкая: каналы коммуникации должны быть открытыми. Если бы мы не действовали таким образом, я бы не смог донести послание к миру". даже сегодня", — добавил Сийярто.

Напомним, между Словакией и Венгрией возник дипломатический скандал после слов министра иностранных дел Словакии Растислава Качера о возможных территориальных требованиях Будапешта.

В то же время госсекретарь Венгрии по международным связям Золтан Ковач заявил, что Будапешт принадлежит к "лагерю мира". Это произошло после встречи премьера страны Виктора Орбана с президентом Владимиром Зеленским.

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