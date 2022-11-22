Война в Украине переходит в следующую фазу и могут пострадать другие страны - Науседа

Литовский лидер подчеркнул, что "нужны очень четкие действия со стороны НАТО".

После взрыва ракеты на территории Польши, НАТО должна усилить противовоздушную оборону на восточном фланге и активизировать поставки систем ПВО Украине.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщают польские СМИ.

Науседа заявил, что инцидент в Пшеводове показал, что "война в Украине переходит в следующую фазу".

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"Война в Украине переходит в следующую фазу", – подчеркнул он.

По словам литовского лидера, это означает, что могут пострадать страны, не участвующие в войне, и что атаки России на гражданскую инфраструктуру приближаются к западным границам Украины.

"К сожалению, мы не можем исключить, что это может произойти и в моей стране, в Польше или других странах на восточном фланге НАТО. И я говорю не только о системах ПВО в НАТО, я говорю о системах ПВО для Украины", — сказал президент Литвы, говоря о ракетном инциденте в Польше.

Литовский лидер подчеркнул, что "нужны очень четкие действия со стороны НАТО". По его мнению, "лучшие инструменты, которые можно использовать в этой ситуации, это, прежде всего, усилить безопасность восточного фланга путем предоставления большего количества систем ПВО".

После падения ракеты в Польше Литва повысила уровень готовности своих подразделений противовоздушной обороны, а Совет государственной обороны во главе с президентом решил ускорить закупку систем ПВО средней дальности.

Ракетный инцидент в Польше

Напомним, 15 ноября в польском Пшеводуве, на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Россия же массированно обстреляла Украину, в частности объекты энергетической инфраструктуры.

По данным польского министра юстиции, на месте взрыва якобы обнаружили остатки ракеты С-300, находящейся на вооружении российской и украинской армий.

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Власти Польши и американские чиновники предварительно говорят, что эта ракета могла быть выпущена из украинской ПВО для сбивания российской ракеты.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а вероятнее всего, — "несчастным случаем".

Впрочем, он допустил, что на территории Польши могут повториться разного рода несчастные случаи в результате войны, которая идет в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что ракета не была украинской.

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