Война в Украине переросла в затяжной конфликт, а Путин намерен захватить Донбасс – СМИ

Кремль, хотя и потерпел унизительные поражения под Киевом и за пределами северных городов, но пытается завоевать весь украинский Донбасс.

Война в Украине, которую начала РФ во главе с диктатором Путин, длится почти 100 дней, но до сих пор не понятно, кто победит.

Об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что Вооруженные силы Украины провели очень успешную динамическую оборону.

"После почти ста дней войны российское наступление на Украину наконец-то начинает выглядеть более слаженным, если еще не стратегически мудрым или устойчивым. Российские войска обеспечили сухопутный мост между регионом Донбасса и Крымом, который украинцам будет трудно освободить, хотя россиянам так же трудно унять. И после унизительных поражений под Киевом и вне северных городов Кремль открыто обязался завоевать весь Донбасс — Луганскую и Донецкую области", — говорится в сообщении.

В то же время, как отмечает The Washington Post, попытка Путина разгромить Украину потерпела неудачу, и война переросла в затяжной конфликт, который, возможно, унес жизни столько же российских солдат, как девятилетняя война Советского Союза в Афганистане.

"Москва пыталась приуменьшить эти потери, но неудачи на поле боя вызвали вопросы. Признаки сопротивления нарастают. Российский военный суд на этой неделе за закрытыми дверями постановил, что 115 военнослужащих Нацгвардии были правомерно уволены за отказ участвовать во вторжении", — говорится в сообщении.

Напомним, жены и матери российских оккупантов агитируют их писать рапорты на увольнение.

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