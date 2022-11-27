Война в Украине показала странам НАТО их слабые места: чему научили украинцы европейцев

Европа осознала, что война рядом и оказалась к ней не готова. Россия показала, что способна пересечь любой предел, но успеет ли НАТО отреагировать вовремя, теперь задаются вопросом все соседи России.

В городе Сувалки сходятся границы Литвы, Польши и Калининградской области, а с другой стороны — страны НАТО граничат с Беларусью. Из Москвы не раз звучали угрозы пробить себе силой коридор в Калининград. Пока их высказывали отдельные депутаты и пропагандисты. Но Польша не ожидает обострения и возводит на границе стену с колючей проволокой. "Мы готовы, мы не боимся России. Горожане вступают в ряды территориальной обороны", — говорит мэр городка.

25 лет НАТО воевало исключительно за границей, но теперь Североатлантический союз должен демонстрировать врагу, который может молниеносно отреагировать на угрозу любому государству-члену НАТО.

Однако бывший командующий американскими вооруженными силами в Европе признает, что в реальности до этого далеко. "У нас недостаточно транспортных возможностей или инфраструктуры, которая обеспечит быстрое движение сил НАТО по Европе", — убеждает Бен Ходжес.

Одна из насущных проблем – советское наследство – железная дорога. Во всех странах Балтии, как и в Украине, пути отличаются в ширину от европейских. А это значит – потерянные часы. Один пример: чешские военные, направлявшиеся в Литву на маневры, застряли на границе почти на сутки, пока военную технику перегружали на другой, годный к литовскому пути.

Хуже того – дороги Восточной Европы, там где войска союзников могут понадобиться больше всего, тоже мало предназначены для быстрого военного движения. "Чем дальше на восток ты двигаешься, тем сложнее. Не так уж много мостов, которые могут выдержать вес современного танка Абрамс, Леопарда или британского Челленджера", — добавляет Ходжес.

Дороги – это еще одна проблема. Для планирования генералам Североатлантического союза нужны резервные маршруты. К примеру, в Румынии четырехполосных путей всего 11 процентов, почти треть дорог до сих пор не асфальтированы. Недалеко от Брашува, где недавно расположена ударная группа НАТО в Румынии — один из мостов даже обычного движения уже не выдерживает, а нового ждать только в новом году.

Еще одна вещь, которую не обеспечивает бюджет НАТО, но украинский опыт заставляет проверять заранее – бомбоубежища. В Литве у них еще одно советское наследие. "Люди увидели, что происходит в Украине, и сейчас говорят с частными учреждениями, детсадами, учителями и так далее, чтобы приводить помещение в порядок. Сейчас это проще, потому что если бы мы жили в мирное время — реагировали бы совсем иначе. Но сейчас каждый делает свою работу, чтобы обезопаситься", — отмечает генерал-лейтенант.

Энергетический ресурс – еще один вопрос. Первая плавучая система для хранения, переработки и отгрузки сжиженного природного газа "Нептун" уже и в немецком порту. Это терминал для импорта газа. Кроме того, Германия открывает консервированные угольные и мазутные станции и продлевает работу ядерных реакторов, чтобы не остаться без света и тепла. Это, надеется канцлер Шольц, гарантирует энергетическую безопасность страны.

Об отказе от российских энергоресурсов европейцы спорили годами, теперь – перестраиваться приходится за считанные месяцы. Эта зависимость – камень преткновения, рискующий заметно взорвать единство Европейского союза. Изучая уроки войны на украинском опыте, ЕС так и не смог договориться о границе цены на российскую нефть: компромиссное предложение на переговорах в Брюсселе – не понравилось никому. Хотя импорт российской нефти в ЕС с 5 декабря будет полностью запрещен, энергетические компании уже сейчас находят лазейки в эмбарго: например, перегружают нефть в море. Продолжая таким образом финансировать российскую преступную войну. Привычка – главный враг европейцев и пока Кремль продолжает этим пользоваться.

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