"Война в Украине приближается к непредсказуемой фазе" — аналитик

Кейр Джайлз из британского аналитического центра Chatham House заявил, что война в Украине набирает обороты с приближением зимы. Он считает, что Украина близится к новой и важной стадии в войне против России. И эта стадия достаточно непредсказуема.

Об этом пишет CNN.

"Война Украины против России перешла к очередной фазе. И эта фаза началась после массированного обстрела российскими военными территории Украины 10 октября с целью повредить критическую инфраструктуру. Однако украинская армия продолжает наступление и освобождение захваченных населенных пунктов. И это происходит на фоне взрыва на Керченском мосту, который имел значительный негативный эффект для россиян и дал новый импульс продолжать борьбу украинцам", — отметил эксперт.

Аналитик считает, что наземные бои на всей линии фронта снизят свою интенсивность из-за приближения холодов. Поэтому следующие несколько недель войны будут иметь решающее значение для Украины. Но в то же время и Россия может попытаться изменить ход войны в свою пользу.

Напомним, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Йижак считает, что массированный ракетный удар по разным регионам Украины 10 октября является личным решением диктатора-президента Владимира Путина.

Военный эксперт Михаил Самусь предполагает, что за массированными ударами по Украине стоит группа российских террористов в составе главы Чечни Рамзана Кадырова, новоназначенного командующего "спецоперации" Сергея Суровикина и руководителя ЧИК "Вагнера". Евгения Пригожина.

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