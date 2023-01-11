Война в Украине привела к росту числа жертв от взрывного оружия в мире на 83%

Однако количество жертв в Украине почти наверняка значительно занижено.

По данным мониторинговой организации, которая подсчитывает количество смертей, вызванных конфликтами и войной в мире, жертвы среди гражданского населения от использования взрывного оружия в прошлом году выросли на 83% из-за войны в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно сообщениям англоязычных СМИ, общее число погибших и раненых в 2022 году составило 20 776 человек, что является самым высоким показателем с 2018 года, причем только в Украине 10 381 жертва.

Однако эта цифра почти наверняка значительно занижена, отчасти потому что сообщения СМИ фиксируют только самые серьезные инциденты. По последним данным ООН, в Украине 17 994 гражданских жертв, 6 919 погибших и 11 075 раненых.

Даже цифра ООН считается низкой, поскольку не удалось зафиксировать количество потерь в местах, где шли самые серьезные боевые действия. Особенно в Мариуполе, разрушенном российской осадой весной 2022 года, а также в других районах интенсивных боев, в частности, в Изюме и Северодонецке.

Но методология группы мониторинга последовательно применялась уже более десяти лет и таким образом дает мгновенный снимок уровня глобального конфликта и серьезности его влияния.

Применение взрывного оружия в городах повлекло за собой 69% инцидентов, зарегистрированных в 2022 году, но повлекло за собой 94% всех зарегистрированных потерь среди гражданского населения, причем в Украине этот показатель еще выше частично из-за тактики России нацеливаться на городские гражданские районы.

Напомним, что спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк предупредила: российские оккупанты готовятся к новому массированному ракетному удару по Украине. Он может произойти уже в ближайшие дни.

Немецкая министерша в Харькове: Анналена Бербок посетила город, постоянно обстреливаемый россиянами

Читайте также: