"Война в Украине разжигает трехмерный глобальный кризис" — генсек ООН

Полномасштабная война России против Украины привела к глобальному кризису, охватившему продовольственную, энергетическую и финансовую сферы.

Поэтому страдают наиболее уязвимые страны и экономики.

Об этом идет речь в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Также читайте Папа Римский осудил блокаду украинского экспорта и призвал не использовать зерно как оружие

Гуттереш также добавил, что война уже унесла тысячи жизней, привела к бесчисленным разрушениям, переместила миллионы людей и привела к недопустимым нарушениям прав человека.

"Я снова призываю немедленно прекратить насилие, обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся, безопасную эвакуацию мирных жителей, попавших в ловушку в районах боевых действий, а также срочную защиту гражданского населения и соблюдение прав человека в соответствии с международными нормами", — говорится в заявлении генсека ООН.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что для разрешения этого конфликта нужны переговоры и диалог. По мнению генсека, чем быстрее стороны начнут прилагать добросовестные дипломатические усилия для прекращения этой войны, тем лучше это будет для Украины и всего мира.

Ранее стало известно, что Украина работает над международной операцией под эгидой Организации объединенных наций с флотами партнеров по созданию безопасных торговых путей украинского экспорта продуктов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты украли в Украине уже полмиллиона тонн зерновых и ищут способ его продать на "черном рынке".

Как и в Голодомор: запорожских фермеров оккупанты заставляют за бесценок отдавать зерно

Читайте также: