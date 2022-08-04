"Война в Украине – самый опасный период для Европы со времен Второй мировой войны" – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что война в Украине является опасным моментом для Европы со Второй мировой войны, и РФ нельзя позволить победить.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Чтобы предотвратить успех Москвы, НАТО и страны-члены должны будут продолжать поддерживать Украину оружием и другой помощью в течение длительного времени, пояснил генсек альянса.

Ранее премьер-министр Норвегии подчеркнул, что в "интересах Европы, чтобы такая агрессивная политика не принесла успеха".

Описывая то, что Москва называет "специальной военной операцией", как атаку на текущий мировой порядок, Столтенберг отметил, что альянс должен предотвратить распространение войны.

"Это самая опасная ситуация в Европе со времен Второй мировой войны. Если президент РФ Путин хотя бы подумает сделать нечто подобное со страной НАТО, как он сделал с Грузией, Молдовой или Украиной, тогда весь Альянс будет задействован немедленно", — заявил он.

2 августа президент Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они подняли вопрос предоставления Украине большего количества тяжелого оружия для перехода к контрнаступлению.

Напомним, генсек НАТО анонсировал новый пакет помощи Украине, который будет включать сотни переносных комплексов для противодействия беспилотникам.

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