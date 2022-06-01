Война в Украине станет самым задокументированным преступлением в истории: еще три страны присоединились к расследованиям

Еще три страны Евросоюза присоединились к международной группе расследователей – в ближайшие дни должна заработать объединенная база военных преступлений, совершенных россиянами в Украине.

Доступ к ней будут иметь прокуроры десятков стран, участвующих в расследовании. Об успехах на юридическом фронте в ТСН.

Плюс три флага на нашей стороне – Латвия, Эстония и Словакия теперь тоже будут расследовать военные преступления, совершенные россиянами в Украине. Все – ради того, чтобы виновные предстали перед Международным судом.

Президиум, который не видел в истории судопроизводства, прокурор международного уголовного суда Карим Хан рядом с главными прокурорами еще пяти стран и президентом европейской ассоциации справедливости.

«Война в Украине станет наиболее задокументированным преступлением в истории человечества», – заверил президент европейского агентства по сотрудничеству по вопросам уголовной справедливости Ладислав Хамран.

Литва стала первой страной, начавшей расследование военных преступлений россиян – потому что имеет собственный опыт.

Участники международной группы договорились о создании единой базы данных со всеми военными преступлениями россиян в Украине. Она должна заработать уже на этой неделе.

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